Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Verma'yla görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Verma'yla görüştü

AA - Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Verma'yla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanjay Verma'yla Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanjay Verma'yla Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sanjay Verma'yla Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirmiştir. İstişareler kapsamında ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil bölgesel konular ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Sedat Önal Ankara India Güncel Haberler

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