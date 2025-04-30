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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey'de Kimyasal Silahlar Teşkilatı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey'de Kimyasal Silahlar Teşkilatı ile Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti sırasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü Fernando Arias ile bir araya gelerek, Türkiye-Teşkilat ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti kapsamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü Büyükelçi Fernando Arias ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Direktörü Büyükelçi Arias ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Türkiye ile Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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