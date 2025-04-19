Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" dendi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Irak'ta KDP Başkanı Barzani ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti sırasında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Ayrıca IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak ziyareti kapsamında Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Yılmaz'ın Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Yılmaz'ın KDP Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de görüştüğü aktarıldı.

Yılmaz'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştüğü aktarılan başka bir paylaşımda, görüşmede, ikili ve bölgesel gündemlerde öne çıkan başlıkların ele alındığı kaydedildi.

Başka bir paylaşımda ise Yılmaz'ın, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de bir araya geldiği belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.