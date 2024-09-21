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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM yetkilisiyle Suriye görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM yetkilisiyle Suriye görüşmesi yaptı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile New York'ta bir araya gelerek Suriye'deki siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanmasının önemini görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Görüşmede Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile  ABD'nin New York Şehri'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA / Güncel

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