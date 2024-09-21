Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Yılmaz'ın Pedersen ile New York'ta bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, "Görüşmede 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesinin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu." ifadesi kullanıldı.