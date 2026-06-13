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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Paris'te "İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı" toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Paris'te düzenlenen 'İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı' toplantısına katıldı ve Katar ile Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı" toplantısına katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Paris Çağrısı" toplantısına iştirak etti.

Kulaklıkaya, toplantı kapsamında ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Misnad ve Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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