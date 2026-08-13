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Türkiye ve Mısır'dan El Alameyn'de kritik görüşme

Türkiye ve Mısır'dan El Alameyn'de kritik görüşme
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Mısırlı mevkidaşı Wael Hamed ile El Alameyn'de bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmenin ardından, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Kıdemli Memurlar Toplantısı'na eşbaşkanlık yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Avrupa İşlerinden Sorumlu Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed ile Mısır'ın El Alameyn kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Avrupa İşlerinden Sorumlu Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed ile El Alameyn'de bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Kulaklıkaya ile Mısırlı mevkidaşı görüşmeyi müteakip Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Kıdemli Memurlar Toplantısı'na eşbaşkanlık yaptı" denildi.

Kaynak: ANKA
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