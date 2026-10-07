Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT insan hakları icra direktörünü kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT insan hakları icra direktörünü kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda da kabul duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) İcra Direktörü Hadi bin Ali Al-Yami'yi kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA