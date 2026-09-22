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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İİT Filistin 6'lı Komitesi'nde hitap etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İİT Filistin 6'lı Komitesi'nde hitap etti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'ta düzenlenen İİT Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'nda yer aldı. Bakanlığın X paylaşımına göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesindeki toplantıda hitapta bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'taki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6'lı Komite Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen İİT Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA
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