Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İİT Filistin 6'lı Komitesi'nde hitap etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İİT Filistin 6'lı Komitesi'nde hitap ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'ta düzenlenen İİT Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'nda yer aldı. Bakanlığın X paylaşımına göre Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesindeki toplantıda hitapta bulundu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, New York'taki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6'lı Komite Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen İİT Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu" denildi.
Kaynak: ANKA