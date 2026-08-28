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Türkiye'den İİT toplantısına başkanlık

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı marjında Suudi Arabistan, Filistin, Maldivler ve Bangladeş'li mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kulaklıkaya'nın dün Cidde'de düzenlenen İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık ettiği bildirildi.

Diğer bir paylaşımda da Kulaklıkaya'nın toplantı marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci, Filistin Dışişleri ve Yurt Dışındaki Filistinliler Bakanı Varsen Ağabekyan, Maldivler Dışişleri Bakanı Iruthisham Adam ve Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kabir ile bir araya geldiği bilgisine yer verildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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