Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA