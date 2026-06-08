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Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav'ı Kabul Etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav ile bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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