Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, New York'ta Bir Dizi Görüşme Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçisi Levent Gümrükçü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı için bulunduğu New York'ta, Japonya, Kanada, Meksika, Hollanda ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Gümrükçü ayrıca, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu ve NPT Gözden Geçirme Konferansı Başkanı Büyükelçi Do Hung Viet ile de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı marjında Japonya, Kanada, Meksika, Hollanda ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcıları ile görüştü" denildi.

Bakanlığın bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, New York'ta düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı marjında, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Boris Ruge, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu ve NPT Gözden Geçirme Konferansı Başkanı Büyükelçi Do Hung Viet ile görüştü" bilgilerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

