Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, Münih Güvenlik Konferansı marjında görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli uluslararası görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Gümrükçü, 62. Münih Güvenlik Konferansı marjında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban ile görüştü.

