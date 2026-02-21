Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne Seçilen Prof. Dr. Demirköz ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne seçilen Prof. Dr. Bilge Demirköz ile yapay zekanın yönetişimi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne seçilen 40 bilim insanı arasında yer alan Prof. Dr. Bilge Demirköz ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne seçilen 40 bilim insanı arasında yer alan ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) Başkanı Prof. Dr. Bilge Demirköz ile görüştü. Görüşmede, yapay zekanın yönetişimi ve bu çerçevede BM bünyesinde yürütülen çalışmalar ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
