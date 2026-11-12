Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Antalya'daki COP31'de İsveçli mevkidaşıyla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında İsveçli mevkidaşı Diana Janse ile görüştü. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İsveçli mevkidaşı Diana Janse ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, COP31 kapsamında İsveç Dışişleri, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Diana Janse ile Antalya'da görüşme yaptı.

Kaynak: AA
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Evin temelini kazarken servet buldu

Küçük çocuk, ailesine yardım ederken servet buldu
Diyarbakır'da Fırat Nehri'ne alabalık ve somon yerleşti! Çiftliklerden kaçan balıklar tezgahlarda

Çiftlikten kaçıp Fırat'a yerleştiler! Ağlardan somon çıkıyor
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

Evin temelini kazarken servet buldular

Evin temelini kazarken buldular, hayatları bir daha eskisi gibi olmadı
Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü

Mahallenin kabusu bitmedi! Kameraya anbean yansıdı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı

Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı