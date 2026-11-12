Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Antalya'daki COP31'de İsveçli mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İsveçli mevkidaşı Diana Janse ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, COP31 kapsamında İsveç Dışişleri, Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Diana Janse ile Antalya'da görüşme yaptı.

Kaynak: AA