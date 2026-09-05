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Bozay Dublin'de İrlandalı Yetkililerle Görüştü

Bozay Dublin'de İrlandalı Yetkililerle Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı marjında Dublin'de İrlanda AB İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne ve Siyasi Direktör Gerard Keown ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı marjında İrlanda AB İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne ve Siyasi Direktör Gerard Keown ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı için bulunduğu Dublin'de temaslarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dublin Büyükelçiliğ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bozay, toplantı marjında İrlanda AB İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne ve Siyasi Direktör Gerard Keown ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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