Dışişleri Bakan Yardımcıları BM Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

Dışişleri bakan yardımcıları Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarda bulundu, çeşitli toplantılara iştirak etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile görüştü.

Görüşmede, küresel gıda güvenliğini etkileyen gelişmeler ele alındı, Türkiye ile Dünya Gıda Programı'nın derinleşen stratejik ortaklığından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ekinci, BM 80. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'na da katıldı.

Ekinci, buradaki konuşmasında, Gebze'deki EAGÜ'ler İçin BM Teknoloji Bankasının oynadığı kritik role ve Türkiye'nin EAGÜ'lere yönelik kapsamlı kalkınma yardımlarına dikkati çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na da katıldı. Ekinci, burada barış ve kalkınma ilişkisine ve küresel ekonomik yönetişimin başat forumu olarak G20'nin rolüne vurgu yaptı.

Tacikistan ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından BM 80. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Suyun Geleceğinin Çerçevelenmesi" konulu üst düzey özel etkinliğe de iştirak eden Ekinci, buradaki konuşmasında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemenin hızlandırılmasının sektörler arası kolektif bir yaklaşımla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü'nün temasları

Bakan Yardımcısı Gümrükçü de BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (CTBT) 14. Madde Konferansı"na katıldı. Gümrükçü, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, CTBT'nin bir an önce yürürlüğe girmesine verdiği önemi vurguladı ve antlaşmanın uluslararası güvenlik bakımından arz ettiği öneme dikkati çekti.

Gümrükçü, "Nükleer Silahların Topyekün Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" dolayısıyla düzenlenen üst düzey toplantıda da Türkiye'nin nükleer silahsız bir dünya hedefine olan bağlılığını yineledi. Gümrükçü, bu çerçevede Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması başta olmak üzere uluslararası düzenlemelerin önemine işaret etti.

Türkiye'nin eş-sunucusu olduğu Medeniyetler İttifakı'nın BM 80. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Dostlar Grubu Üst Düzeyli Toplantısı'na da katılan Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 20. yıl dönümü idrak edilen Medeniyetler İttifakı'na Türkiye'nin güçlü desteğini teyit etti.

Gümrükçü, dünya genelinde artış eğilimi gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadele bakımından Medeniyetler İttifakı'nın önemini vurguladı.

Gazze'de devam eden soykırımın bu yöndeki çabalara ciddi sekte vurduğunu belirten Gümrükçü, Gazze'deki zulmün sona ermesinin sadece Filistin halkı için değil, tüm insanlık için hayati önem taşıdığını kaydetti.