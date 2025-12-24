Haberler

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2025-Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 29 Aralık'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS) 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercih işlemleri 29 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler

Acun'dan bomba iddia: Gerçek çılgın adamı görecekler
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar
Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı