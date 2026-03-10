Haberler

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Nisan'da yapılacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları 17 Mart'a kadar sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 26 Nisan'da yapılacak, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 17 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da??????? ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
500

