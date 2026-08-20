Haberler

Zaporijya NGS'de elektrik kesintisi, jeneratörler devrede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin dış elektrik bağlantısı hasar nedeniyle kesildi, yedek dizel jeneratörler devreye alındı. Güvenlik sistemlerinde ihlal tespit edilmedi, radyasyon seviyesi normal.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dış elektrik bağlantısının tamamen kesildiği ve yedek dizel jeneratörlerin devreye alındığı bildirildi.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, santralin ihtiyaçları için elektrik sağlayan yüksek gerilim hattında meydana gelen hasar nedeniyle hattın otomatik koruma sistemleri tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Dış elektrik bağlantısının kaybedilmesinin ardından santraldeki güç ünitelerinin yedek dizel jeneratörlerden beslenmeye başlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Ekipman normal şekilde çalıştı, güvenlik sistemlerinde herhangi bir ihlal tespit edilmedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, santral personelinin ekipmanların çalışmasını kontrol ettiği, güç ünitelerinin güvenli durumda tutulması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Santral sahasında ve gözlem bölgesindeki radyasyon seviyesinin doğal sınırlar içinde bulunduğu, durumun sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Siirt'te elektrik akımı faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Siirt’te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt