Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftlikte çalışan işçi, diş ağrısını gidermek amacıyla amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazot tüketti. Fenalaşan işçinin hastanede gözetim altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
ALKOL, TARIM İLACI VE MAZOTU KARIŞTIRDI
Medetli köyünde faaliyet gösteren çiftlikte işçi olarak çalışan İ.A. (35), rahatsızlanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarmaya bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, İ. A'nın dişindeki çürük nedeniyle ağrısını gidermek amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazot içtiği öğrenildi.
