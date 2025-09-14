Haberler

Direnişin Sembolü Zehra Yıldırım 90 Yaşında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'nde maden için ağaç kesimine karşı mücadele eden Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti. 'Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz' hesabından yapılan paylaşımda, Zehra ninenin mücadelesine olan bağlılık vurgulandı.

(MUĞLA) - Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti.

"Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Zehra Yıldırım'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Akbelen'de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor. Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.