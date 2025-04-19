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Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri Üzerine Etkinlik

Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri Üzerine Etkinlik
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Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çin-ABD ilişkileri ve Türkiye-Çin bağlarını masaya yatırdı. Musa, Çin'in küresel güç dengesindeki rolünü ve Türkiye'nin bu ilişkilerdeki konumunu değerlendirdi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Diplomat Gözüyle Çin-ABD ve Türkiye-Çin İlişkileri" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin eski Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı dinlemek üzere çok sayıda davetli katıldı.

Musa, konuşmacı olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küresel güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kayma durumunun son 10-15 yılın hemen herkes tarafından görülebilen gerçeği olduğuna işaret eden Musa, Çin'in zamanla dünya gündemine oturduğunu belirtti.

ABD-Çin ilişkileri

Eski Büyükelçi Musa, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların temelinde ABD-Çin arasındaki güç dengesinin olduğunu vurgulayarak ABD'nin geçmişte Çin devletini tanımamakta ısrarcı olduğunu anımsattı.

Çin'in kendilerini daha önce tanıyan ülkelere ve temsilcilerine bugün bile daha farklı bir önem verdiğini belirten Musa, geç gelen tanımaya rağmen ABD-Çin ilişkilerinin eski ABD Başkan Barack Obama dönemine kadar bir şekilde geliştiğine işaret etti.

İsmail Hakkı Musa, bugün yaşanan ticaret savaşlarının temelinde "Çin'in önünü nasıl keseriz?" sorusunun olduğunu söyledi.

Türkiye-Çin ilişkileri

Dünyanın artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçtiğini ve bu kutuplardan birinin de Çin olduğunu belirten Musa, Türkiye'nin de duruşu olan bir ülke olarak söz sahibi olduğuna işaret etti.

Eski Büyükelçi Musa, Çin'in yükselişinin Türkiye'yi yeni bir rekabetle karşı karşıya bıraktığını söyleyerek küresel güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kayma durumunun bir fırsat olabileceği ihtimaline de dikkati çekti.

Türkiye-Çin ilişkilerinin eskiye dayandığını anımsatan Musa, ilk münasebetlerin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında ticari faaliyetlerle başladığını vurguladı.

İsmail Hakkı Musa, Türkiye-Çin arasındaki ilk dostluk ve işbirliği anlaşmasının da 1934'te imzalandığına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinin çok önemli olduğunu belirten Musa, Türkiye'nin her alanda Çin'le olan işbirliklerine karşı daha fazla ilgi duyması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

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Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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