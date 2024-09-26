Dini Nikahı Olan Kadını Yakmaktan Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz'ı (36) üzerine benzin dökerek ateşe verip, öldüren Hasan Bulut (45) hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bulut, bu sırada şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, kurtarılamadı.

'ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU'

Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın da ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A., "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam, annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut, bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dedi.

'SİZİ ÖLDÜRÜM, ANNENİZE YAPTIĞIMI SİZ DE YAPARIM'

Gözaltına alınıp, tutuklanan Hasan Bulut hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olaydan sonra tanık ve ölenin çocukları Halil A. ve Ceren A.'yı kimseye söylememeleri için 'Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım. Benim markete gittiğimi söyleyin, benim yaptığımı söylemeyin' şeklinde söylemlerde bulunarak tehdit ettiği belirtildi. Bulut'un ilk ifadesinde, olay sırasında markette olduğunu, bağırma sesleri üzerine döndüğünde ambulansın geldiğini, eşinin yanmış olduğunu gördüğünü belirttiği, ikinci ifadesinde eşinin kendi üzerine benzin döküp, çakmak ile ateşe vermek suretiyle kendini yaktığını iddia ederek, çelişkili beyanlarda bulunduğu da iddianamede anlatıldı.

'HERHANGİ BİR YARA ALMAMIŞ OLMASI, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamede, Hasan Bulut'un yanında yanan bir kişiye müdahale ederken herhangi bir yara almamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döktüğü, çakmakla ateşe vererek yaraladığı yer aldı. Bulut'un Hanife Yılmaz'ı yakarak öldürme şeklinde meydana gelen eyleminde, yöntem itibarıyla canavarca his kastıyla hareket ettiği, kişide acıma duygusu olmaksızın, herhangi bir neden olmadan sırf öldürmüş olmak için öldürmek veya zevk almak için öldürdüğünün değerlendirildiği belirtildi. Şüphelinin, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği toplanan tüm delillerden anlaşıldığı da iddianamede ifade edilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.