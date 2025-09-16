Dini Değerlere Hakaretten Rock Grubu Üyeleri Tutuklandı

Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen "Sarinvomit" isimli rock grubu üyesi 5 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.