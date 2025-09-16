Haberler

Dini Değerlere Hakaretten Rock Grubu Üyeleri Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarinvomit isimli rock grubunun üyeleri, sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen "Sarinvomit" isimli rock grubu üyesi 5 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.