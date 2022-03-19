DİNAR'DA KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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DİNAR'DA KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da tedaevi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Soysal (69), memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Doğanlı köyünde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İSTANBUL'da tedaevi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Soysal (69), memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Doğanlı köyünde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Doğanlı köyündeki askeri törene, Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Dinar İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Şube Temsilcisi Tevfik Kılıçkaya, Gazi ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine katılan Kaymakam Kapankaya ve Belediye Başkanı Sarı Kıbrıs Gazisi Soysal'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Soysal'ın cenazesi Doğanlı Köyü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

DİNAR'DA KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DİNAR'DA KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DİNAR'DA KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Soysal, Karahisar, Hisarcık, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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