Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta ruhsatsız tüfek ve mermi ele geçirildi. Ayrıca, Sandıklı'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araçta silah ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki 2 şüpheliye yasal işlem uyguladı.
Sandıklı'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Şirinevler Mahallesinde 5 katı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.