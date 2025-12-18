Haberler

Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da asayiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta ruhsatsız tüfek ve mermi ele geçirildi. Ayrıca, Sandıklı'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araçta silah ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 2 şüpheliye yasal işlem uyguladı.

Sandıklı'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Şirinevler Mahallesinde 5 katı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları

Dövmekten beter ettiler! Dünyaca ünlü ismin zor anları
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
Siirt'te genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Siirt'te kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title