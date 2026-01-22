Haberler

Balık avlamak için kullandığı dinamit elinde patladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu 64 yaşındaki Vezir İder hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde balık avlamak için kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu yaralanan Vezir İder (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında balık avlamaya giden Vezir İder, iddiaya göre elindeki dinamitin henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İder, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vezir İder, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
