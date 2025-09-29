Haberler

Tozu dumana kattı! Patlamanın etkisiyle sarsılan kule vinç, binanın üzerine devrildi!

Tozu dumana kattı! Patlamanın etkisiyle sarsılan kule vinç, binanın üzerine devrildi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tozu dumana kattı! Patlamanın etkisiyle sarsılan kule vinç, binanın üzerine devrildi!
Haber Videosu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde patlatılan dinamit nedeniyle sarsılan kule vinç, inşaat halindeki bir binanın üzerine devrildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatayda'da bir kule vinç, patlatılan dinamit nedeniyle inşaat halindeki binanın üzerine devrilirken; o anlar, cep telefonu kamerasiıyla görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut şantiyesinde iddiaya göre; bölgede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı.

PATLATILAN DİNAMİT SONRASI KULE VİNÇ DEVRİLDİ

Bu sırada şantiyede bulunan kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü. Yaşanan olay nedeniyle havada toz bulutu oluşurken; vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.