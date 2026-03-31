Karaman'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' 5. bölge finali, Karaman'da yapıldı. Ortaokul ve lise düzeyindeki 22 öğrenci yarışmaya katıldı ve ödüller protokol üyeleri tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 5. bölge finali, Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Aksaray, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ortaokul ve lise düzeyinde 22 öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler, jüri üyelerinin gözetiminde hafızlık birikimlerini ve kıraat becerilerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hamdi Kocakaya, düzenlenen yarışmanın kaybedeni olmayacağını söyledi.

Bütün öğrencilerin gönüllerde birinci olduğunu aktaran Kocakaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçelere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ise yeni dostlukların kurulduğu ve gönüllerin bir araya geldiği etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yarışmada, İmam Hatip Ortaokulu kategorisinde Konya Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Mustafa Sardoğu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi kategorisinde Ankara Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bilal Çakmak birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
