Din Görevlilerinden Gönüllü Tadilat Çalışması

Güncelleme:
Ulaş İlçe Müftülüğü'nde görevli din görevlileri, müftülük binasının tadilatını gönüllü olarak gerçekleştirerek vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için önemli bir adım attı.

Ulaş İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri, müftülüğün hizmet binasının tadilat işlerini gönüllü olarak yaptı.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli başkanlığında, din görevlileri vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek için müftülük binasında tadilat ve boya işlemleri gerçekleştirdi.

İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 önce yapılan kurum binasının güzel bir hale getirilmesi için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kendi rızalarıyla tadilat işlerine katılan personele teşekkür eden İçli, "Malzemeleri temin ettikten sonra personelimiz bu işi biz yaparız dediler. Bu samimi düşünceleri beni çok sevindirdi. Hemen personelimizle binamızda duvar ve kapı boyama, parke, fayans döşeme ve alçı dekorasyon işlerinin yapımına başladık. Aziz milletimizin hizmetinde olan kurum binamızın eksiklerinin giderilmesi ve yenilenmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
