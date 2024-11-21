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Din Görevlileri 95 Yaşındaki Hasan Saraç'ı Ziyaret Etti

Din Görevlileri 95 Yaşındaki Hasan Saraç'ı Ziyaret Etti
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Ulu Çınarlar' projesi kapsamında din görevlileri, 95 yaşındaki Hasan Saraç ile sohbet ederek sağlıklı bir yaşam diledi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde din görevlileri, 95 yaşındaki Hasan Saraç'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlattığı "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında Akıncılar İlçe Müftülüğü personeli Osman Macit, imam-hatipler Hüseyin Aktürk ile Çağrı Karabulut, Doğantepe köyünde yaşayan 95 yaşındaki Hasan Saraç'ı ziyaret etti.

Hasan Saraç ve yakınları ile sohbet eden din görevlileri, her zaman ve her koşulda yaşlıların yanında olduklarını belirtilerek, kendilerine sağlıklı ve bereketli ömür temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraç ise müftülük personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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