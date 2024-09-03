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Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bugün hakim karşısına çıkan Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Dilruba Kayserilioğlu7.5 ay hapis cezası verildi. Halkın bir bölümünü aşağılama suçundan ceza alanDilruba Kayserilioğlu kin ve düşmanlığa sevkten beraat etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

"ÖZÜR DİLEDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ"

İddianamede, ''Şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde alınan sorgu beyanında; soruşturmada verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiği, herhangi bir şahsi grubu hedef almadığı, eleştiri ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdiğini, hakaret amaçlı herhangi bir ifade de bulunmadığını, farklı bir anlam yada anlaşılmaya sebep olduysa özür dilediğini açıkladığı görülmüştür'' denildi.

Birsokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos'ta tahliye edilenDilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı. Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında jet iddianame hazırlanan Kayserilioğlu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

Dilruba'nın tutukluluğuna kamuoyundan tepkiler devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etmiş ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı. 18 gün tutuklu kalan Dilruba, aynı gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (16)

Erc Krtp:

her kelimesi olmasada çogu dogru

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Gazi Göktas:

ellerinize saglik

58
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Hikmet Bal:

bu ne acelecilik önemli davalar yıllarca süren var bu bir ay sürmedi verdiler hani ifade özgürlüğü ağzını açan ı atacaklar hapse

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44
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Teşkilatı mahsusa:

Bu kadının ilacı belli sabaha kadar ……………

42
74
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Serkan Sarı:

Bizden olan ne yaparsa haktır düşüncesi son bulmalı,hakaret ettiyse kime ettiyse bunun cezasını çekmeliydi zaten

86
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Bükücü:

Ben sol görüşlü olarak kararı doğru buldum. Kadın konuşmasında tamamen haklı. Haksız tarafı kimseye küfür edemezsin.

58
39
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Çağatay Çetin:

Türkiye hukuk kalitesi bakımından dünyada 117. sırada. Liyakat yok kalite yok hiçbir şey yok. Adalet yok

44
8
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Cezaevine girmeyecek sadece ceza aldı sevinenler şimdiden üzülebilir

26
14
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Vatan:

imparator konusursa cezayi ali

10
19
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Szk Skr:

kısa dönem askerlik gibi ??

13
5
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