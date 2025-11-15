Haberler

Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız'ın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye ulaştı. Yangında hayatını kaybedenler arasında genç kızlar ve yetişkinler bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 11 kişi gözaltına alındı ve 7 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.