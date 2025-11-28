Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Fabrikası Yıkıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın yıkım çalışmaları tamamlandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yangının ardından fabrikada başlatılan yıkım çalışmasında sona gelindi.

Özel bir firmanın ekipleri, iş makinesi desteğiyle 8 gün boyunca kısım kısım parçalanan fabrikanın son kalan molozları da hafriyat kamyonuna yüklenerek döküm sahasına gönderildi.

Emniyet ekipleri, fabrika alanında güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.