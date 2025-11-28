Haberler

Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Fabrikası Yıkıldı

Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Fabrikası Yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın yıkım çalışmaları tamamlandı. Yangının ardından 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın yıkım çalışmaları tamamlandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yangının ardından fabrikada başlatılan yıkım çalışmasında sona gelindi.

Özel bir firmanın ekipleri, iş makinesi desteğiyle 8 gün boyunca kısım kısım parçalanan fabrikanın son kalan molozları da hafriyat kamyonuna yüklenerek döküm sahasına gönderildi.

Emniyet ekipleri, fabrika alanında güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.