Dilovası'ndaki Kozmetik Fabrikası Yangınında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan bir kozmetik fabrikası yangınında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi ve olay yeri güvenlik güçleri tarafından çevrelendi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.
Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.
Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.