Dilovası'ndaki Fabrikada Yangın: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Dilovası'ndaki Fabrikada Yangın: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın, fabrikanın metal kaplama bölümünde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde metal üzerine kaplama yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
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