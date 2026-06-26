Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınında belediyenin sorumluluğuna ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı fabrika yangınına ilişkin belediye hizmetlerinin incelendiği bilirkişi raporu savcılığa sunuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerince hazırlanan ve belediyenin sorumluluğunun incelendiği bilirkişi raporu tamamlandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda, yangının iş yerinin üretim katında alkol dolum ve karıştırma kazanlarının olduğu bölgede başladığı belirtildi.

Olay anında firma çalışanının, IBC tankından (akıcı ve sert maddelerin depolanması ve nakliye edilmesi için kullanılan konteyner) reaktör kazanına etil alkol aktarımı yaptığı aktarılan raporda, parlamanın yüksek buhar basıncı sonucunda patlamaya dönüştüğü ve olay yerinde bulunan diğer yanıcı kimyasallara sirayet etmesiyle büyüyerek yayıldığı kaydedildi.

Raporda, yangının çıkış anına ilişkin şüphe veya ihtilaf bulunmadığı, elde edilen verilerin somut olduğu ifade edildi.

Binanın yapı ruhsatının olmadığı, 1 Haziran 2021'de Dilovası Belediyesi tarafından "yapı durdurma raporu" düzenlendiği ve 25 Ağustos 2021'de belediye encümeni tarafından yıkım kararı alındığı bilgisine yer verilen raporda, binanın fiili yıkım işleminin salgın döneminin etkileri ve bütçe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştirilemediği belirtildi.

Raporda, kaçak yapının faaliyette olduğunun açılışından itibaren belediyenin bilgisi dahilinde olduğu, yıkım kararının uygulanmamasından öte faaliyetine izin verildiğinin veya göz yumulduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, yangın ile binanın yıkılmaması arasında illiyet bağı olduğu, binanın yıkılmasını sağlaması gerekirken bu eylemin tamamlanmasında ihmali olanların eylemlerinin yangınla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi.

Ravive Kozmetik'in Dilovası Belediyesine verdiği 5 Kasım 2024 tarihli Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu'nda "itfaiye raporu gereken iş yerleri için rapor" kısmında raporun varlığı veya yokluğunun işaretle belirtilmediği aktarılan raporda, bu belgeyle yapılan başvurunun belediye tarafından değerlendirmeye alınarak iş yeri için 5 Kasım 2024'te Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve Başkan Yardımcısı Necati Temiz imzası ve kaşesi ile "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" düzenlendiği tespitine yer verildi.

Raporda, iş yeri açma ruhsatının alınabilmesi için itfaiye raporu alınmasının zorunlu olmasına ve ruhsat başvurusunda itfaiye raporunun var olduğunun beyan edilmemesine rağmen belediye tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Dilovası Belediyesinin yapı durdurma tutanağı ve encümen yıkım kararı hakkında SEDAŞ'a bilgi verip vermediğinin dosya içerisinde mevcut olmadığı aktarılan raporda, bu durumda SEDAŞ'ın hizmet kusuru olduğuna dair veriye soruşturma dosyasında rastlanılmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda dün gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir, eski Yapı Kontrol müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San ile görevdeki Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli tutuklanmıştı.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Dava ve ceza istemleri

Yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılmıştı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar vermişti.

Davanın 22 Mayıs'taki ikinci duruşmasında ise tutuklu Aleyna Oransal, Ünal Aslan ve Güven Demirbaş'ın tahliyesine, diğer 5 sanığın mevcut halinin devamına hükmedilmişti.