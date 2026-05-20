Kocaeli'deki fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasının ikinci duruşmasından önce olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasının yapıldığı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelen aileler ile "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" platformu üyeleri, olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile "Herkes gördü kimse dokunmadı, denetimsizlik, ihmal, ölüm, katliam" yazılı pankart taşıdı.

Yangında yaşamını yitiren Hanım Gülek'in (52) kızı Tuğba Gülek Laç, 13 yaşındaki kız kardeşinin annesi olmadığı için mağdur olduğunu söyledi.

Annesinin olay günü işe nasıl gittiğini görme şanslarının olmadığını belirten Laç, "Bu yüzden aklımızda hep şu sorular var; acaba kahvaltısını yapabildi mi, annemin üzerinde onu sıcak tutacak giysileri var mıydı? Bu ruh halini hala atlatamadık. Burada aileleri, içeride de sanıkları gördükçe acımız katlanarak büyüyor. Buna rağmen birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Biz onların evlatları, onlar da bizim annelerimiz gibi..." ifadelerini kullandı.

Laç, herkesin acısının bir olduğunu dile getirerek, "Mahkemeden de gerçekten vicdanı boyutta adalet anlayışı bekliyorum. İçerideki sanıklar gün yüzü görmeyi hak etmiyorlar. Kardeşlerimiz, annelerimiz bir daha bizimle bu hayatı sürdüremeyecekler. Annelerimizin kardeşlerimizin emekleri hepsine haram olsun." dedi.

Sorumluların ve suçluların en ağır cezayı almalarını istediklerini ifade eden Laç, kendilerine destek vermek için gelenlere teşekkür etti.

"Ben her gün ölüyorum"

Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in (17) annesi Saliha Taşdemir de adalet istediğini belirterek, kızını kaybetmenin acısını her gün yaşadığını söyledi.

Gözyaşı dökerek "Kurban Bayramı geldi, Tuğbam nerede?" diye soran Taşdemir, "Kızımın hayalleri vardı. Yaşanan olayı kaldıramıyorum. Ben her gün ölüyorum. Kızım sahipsiz değil. Kızımın sonuna kadar arkasındayım. Adaletin yerini bulmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Ailelere destek veren Birleşik Metal-İş Sendikası, Nakliyat-İş Sendikası ve Petrol-İş Sendikası temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Açıklamaya, ailelerin yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile avukatlar da katıldı.