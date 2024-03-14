Dilovası'ndaki Camide Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'ta bulunan Vahdet Camisinde bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Elektrik sistemindeki arızadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.