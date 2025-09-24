Dilovası'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis kayıpları arıyor.
D-100 kara yolu Ankara istikametinin Bıçakçılar mevkisinde F.E. idaresindeki 19 AL 460 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden bir oto çekicinin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki M.E. ile F.E. civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis, çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel