Dilovası'nda Mutfak Tezgahı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir mutfak tezgahı imalatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, imalathanenin tamamını etkilerken, çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde mutfak tezgahı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde, mutfak tezgahı imalatı yapılan bir iş yerinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm imalathaneyi sararken, yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, takviye olarak gönderildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İşletmedeki mutfak tezgahlarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
