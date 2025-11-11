Haberler

Dilovası'nda Kozmetik Fabrikası Yangını: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Dilovası'nda Kozmetik Fabrikası Yangını: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasındaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Vardiya amirleri ve zanlıların kaçmasına yardımcı olduğu belirlenenlerin de arasında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne götürülecek.

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 413.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.