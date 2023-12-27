Dilovası'nda Eniştesini Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan olayda, eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan olayda, zanlı N.M. tarafından silahla ateş edilen Aydın Kocabay hayatını kaybetti. Şüpheli N.M. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Orhangazi Mahallesi 240. Sokak'ta önceki gün N.M. ile ablasının boşanma aşamasındaki eşi Aydın Kocabay arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda N.M, Kocabay'ı silahla ateş ederek yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüpheli N.M. ekiplerin çalışmasıyla dün yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.