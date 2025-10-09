Dilovası'nda Emlak Ofisinde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Kiraz Sokak'ta emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.