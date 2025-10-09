Haberler

Dilovası'nda Emlak Ofisinde Yangın Çıktı

Dilovası'nda Emlak Ofisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki emlak ofisi olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Kiraz Sokak'ta emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.