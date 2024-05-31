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Dilovası'nda devrilen tırda sıkışan sürücü ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, konteyner yüklü tır devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ahmet İ'nin kullandığı 41 YM 564 plakalı konteyner yüklü tır, yolun Tavşancıl Mahallesi mevkiinde yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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