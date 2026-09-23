Haberler

Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü yangın davasında belediye sisteminde keşif yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangını davasında mahkeme, belediyenin dijital ruhsat sisteminde keşif yaptı. Mağdur avukatı keşfin iyi geçtiğini söyledi, avukatlar arası tartışma emniyet görevlilerince engellendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin dava kapsamında, ekipler belediyedeki evrak sisteminde inceleme yaptı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 10 Eylül'de dördüncü duruşması yapılan dava kapsamında, belediyede ruhsatlandırma ve kullanım işlemlerinin yapıldığı dijital uygulama sisteminde kayıtlı bulunan evrakları inceledi.

Bu arada, incelemelerin yapıldığı belediye binasında sanık ve müşteki avukatları arasında çıkan sözlü tartışma büyümeden emniyet görevlileri tarafından engellendi.

Mağdur avukatı Saruhan Efe Kadaifçi, gazetecilere, belediyenin kullandığı dijital sistem üzerinde keşif yapıldığını belirterek, "Sanık belediye personellerinin, 'Bilmiyorum, oradaki onayı ben vermedim' diyerek bilmeze yordukları durumu mahkeme bugün keşfetmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu." dedi.

Adalet mücadelesine devam edeceklerini dile getiren Kadaifçi, "Keşif gayet iyi geçti. Şimdi dosyada kimin ne kadar kusuru olduğuna dair bilirkişi raporu çıkacak. Bunun takipçisiyiz. Ruhsatlandırma ve kullanıma dair belediyenin dijital uygulaması var. Buradaki işleyişe dair bir uygulama. Gerekli sorular soruldu. Ruhsata dair onay veya ret süreci olmadığına dair bir söz söylendi, keşif buna dairdi." diye konuştu.

Olay ve ceza istemleri

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu sanık Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat ile tutuksuz Ö.A. ve Ö.Y. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca görevli ve eski belediye çalışanı 7 kişi hakkında hazırlanan ve mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
Bozkırın ortasında 100 çeşit meyve! Emekli öğretmen kıraç araziyi 4 bin ağaçlık vahaya çevirdi

Kıraç araziye 100 çeşit meyve! Guava da var, cennet hurması da
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar

Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de
İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

Adalar Belediyesi'nin el değiştirmesi sonrası zehir zemberek sözler
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı

Skandal görüntü! Erdoğan konuşurken telefonundan başını kaldırmadı
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isterken katil oldu

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! 'Tasfiye yıllarca sürebilir'

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı: Yıllarca sürebilir