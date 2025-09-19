Haberler

Dilovası'nda 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 5. katında çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, dairede yaşayan bir kişi fenalık geçirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.

Orhangazi Mahallesi 210 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Öte yandan dairede yaşayan ve fenalık geçiren M.Y.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
Firavunun paha biçilemeyen 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp erittiler

Firavunun 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk: İlk yarıda 4-0 önde olabilirdik

5-1 kaybedilen maç sonunda şaşırtan sözler: 4-0 önde olabilirdik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.