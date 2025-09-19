Dilovası'nda 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 5. katında çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, dairede yaşayan bir kişi fenalık geçirdi.
Orhangazi Mahallesi 210 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Öte yandan dairede yaşayan ve fenalık geçiren M.Y.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel