Dilovası Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Dilovası Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısında, 8 Kasım'da meydana gelen kozmetik fabrikasındaki yangında hayatını kaybedenler için değerlendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, olayın takibini sürdüreceklerini belirtti.

Dilovası Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığındaki toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.

DEM Parti Meclis Üyesi Mehmet Gülek gündem dışı söz alarak, ilçede 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ömeroğlu da yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Yetkililer gerekli çalışmaları yürütüyor. Eksiği ve kusuru olanlar adalet karşısında hesap verecek. Konunun takipçisi olacağız, ailelerimizin hak ve hukukunu koruyacağız." diye konuştu.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
