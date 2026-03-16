Haberler

Dilencilik bahanesiyle çantanın kulpunu kesip cüzdan yağmalayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de dilencilik yaparken bir kadından çantasını çalıp olay yerinden kaçan G.Ş. (24), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

KIRIKKALE'de, dilencilik yaparken bir vatandaşın çantasının kulpunu kesip içerisinden cüzdanını çalan G.Ş. (24), yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yanıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Güzeltepe Mahallesi İmam Hatip Kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde dilencilik yapan G.Ş., yoldan geçen bir kadından para istedi. Kadının olumsuz tavrı üzerine G.Ş., kolundaki çantasının kulpunu kesip çantanın içerisinden cüzdanı alarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadının önünü kestiği, çantasının içinden cüzdanı aldığı, o sırada yoldan geçen vatandaşların kadına yardım ettiği görüldü. Şüphelinin ise bu sırada koşarak bölgeden uzaklaşması görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

